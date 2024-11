Approvato il programma triennale di interventi del Ministro Franceschini. 14 gli interventi previsti in Calabria. L'elenco completo

Sono 14, per un totale di 3 milioni 620 mila euro, gli interventi previsti in Calabria nell'ambito del programma triennale di investimenti approvato dal ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini. Gli interventi riguardano restauri, allestimento di nuovi spazi espositivi, adeguamento e potenziamento di strutture. "Si tratta di investimenti - afferma il Ministro Dario Franceschini - che confermano quanto la cultura sia tornata al centro della politica nazionale".

In Calabria il programma triennale prevede 3.620.000 euro assegnati ai seguenti 14 interventi:



- restauro del Santuario di Mannella a Locri (170.000 euro)

- completamento della realizzazione del Parco Archeologico di Rosarno (320.000 euro)

- restauro del Teatro Romano di Marina di Gioiosa Ionica (105.000 euro)

- restauro della chiesa del Santissimo Rosario di Taurianova (250.000 euro)

- restauro della chiesa di San Giorgio Martire a Oriolo Calabro (250.000 euro)

- restauro della cattedrale di San Leoluca a Vibo Valentia (300.000 euro)

- restauro e verifiche sulla vulnerabilità sismica della chiesa dello Spirito Santo di Laino Borgo (250.000 euro)

- restauro di Palazzo Massafra a Trebisacce (75.000 euro)

- potenziamento informatico degli istituti del Polo Museale della Calabria (70.000 euro)

- allestimento di nuovi spazi espositivi, il supermento delle barriere architettoniche, la climatizzazione e il completamento degli apparati di comunicazione della Galleria Nazionale di Cosenza (1.050.000 euro)

- allestimento della nuova sezione espositiva del Museo Statale di Mileto (200.000 euro)

- potenziamento degli apparati di comunicazione e dei laboratori didattici degli istituti del Polo Museale della Calabria (500.000 euro)

- manutenzione periodica dei fondi dell'Archivio di Stato di Catanzaro (60.000 euro)

- manutenzione dei locali di deposito dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria (20.000 euro)