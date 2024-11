La manifestazione culturale avrà ospiti il Ministro Marco Minniti e l'attore Michele Placido alla prima serata. Previsti diversi incontri-dibattiti

Cultura e valorizzazione del territorio, questi i temi della kermesse che si avvierà il prossimo 7 agosto a Serra San Bruno, comune montano nel cuore delle serre calabresi.

L’evento si aprirà nella prima giornata con l’arrivo del Ministro Marco Minniti, che alle ore 18:30 in Piazza Monumento sarà intervistato da Filippo Veltri in una discussione dal tema “Migranti, pericolo o risorsa? Il valore di un decreto e il ruolo dell’Italia in Europa”. Proseguirà nella serata l’incontro della serie “Serate d’onore” con l’attore Michele Placido con un recital di passi da Dante, D’Annunzio, Montale, Neruda, Di Giacomo, Viviani e De Filippo.

Un programma ricco e vastissimo, presentato alla conferenza stampa di questo inizio settimana, tra dibattiti, presentazioni, incontri con i sindaci locali, film, musica e spettacoli dal vivo. Una occasione di conoscenza del proprio territorio e scambio interculturale con nuove realtà.