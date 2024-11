«E’ sempre una gioia poter riconoscere i meriti di un paolano, specie quando si tratta di giovani e giovanissimi che si affermano con competenza e perseveranza anche al di fuori della nostra regione. Parliamo in questo caso della recente notizia che riguarda un nostro giovanissimo ballerino, Fabio Cilento. Dopo i successi riscossi in vari spettacoli della tv nazionale, è stato ora ingaggiato addirittura dalla compagnia di “Notre Dame de Paris”, il musical di Riccardo Cocciante che ha avuto enorme successo in tutti i teatri italiani». A darne notizia è il presidente del consiglio comunale di Paola, nonché consigliere provinciale, Graziano Di Natale. «Noi gli auguriamo di affermarsi sempre di più - ha detto l'esponente politico -, nella consapevolezza che l’arte e le attività artistiche possono darci una speranza di umanità migliore di quella attuale».

Chi è Fabio Cilento

Fabio Cilento, diplomatosi all’Expression Dance di Anna Di Blasi, ha poi perfezionato la sua arte frequentando innumerevoli stage fin da bambino. La danza costituisce per lui una ragione di vita, ma nel frattempo non trascura gli studi all’Università di Catanzaro e continua a lavorare nella scuola di danza che gli ha dato negli anni le grandi abilità, la serietà, la disciplina, di cui ora raccoglie i meritati frutti. Fabio partirà da Paola in agosto alla volta di Roma, dove si svolgeranno prove e lezioni quotidiane. Successivamente il talento paolano seguirà la compagnia in una lunga tournée, che toccherà i teatri delle maggiori città italiane, compresa l'Arena di Verona.