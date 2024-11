Domani in scena l’Enrico IV per la stagione Meridiano Sud del Teatro Auditorium dell’Unical

Padre del teatro d’innovazione italiano, Carlo Cecchi arriva domani, in esclusiva regionale, al Tau dell’Unical per il secondo appuntamento della stagione Meridiano Sud. Cecchi firma una riscrittura originale e innovativa dell’Enrico IV di Pirandello, un po’ come se fosse un rapporto padre-figlio quello tra Cecchi e il drammaturgo siciliano in cui il figlio ne contesta la verbosità del linguaggio ma mai la sua autorità. È la terza opera di Pirandello che l’attore e regista fiorentino mette in scena: “L’uomo la bestia e la virtù” fu il primo, nell’ormai lontano ’76, mentre del 2000 è “I Sei personaggi in cerca d’autore”.

La riscrittura di Cecchi sull’Enrico IV, prodotto da Marche Teatro, che ha di recente debuttato ad Ancona, non stravolge i temi fondanti del dramma pirandelliano: la maschera, l’umorismo, l’identità e il rapporto tra forma e vita sullo sfondo della contraddittorietà tragicomica della nostra esistenza sono presenti nell’opera. Asciuga di molto il testo, riducendolo ad un unico atto, e ne altera il senso. La follia nell’Enrico IV di Cecchi non è un caso clinico, bensì una scelta: nel momento in cui tutti lo prendono per pazzo, capisce che gli conviene esserlo. Il mondo, all’improvviso, gli pare assurdo e grottesco, quindi sceglie il teatro anziché la vita.

«Il testo narra la vicenda di un uomo che da circa vent’anni veste i panni dell’imperatore Enrico IV – si legge nella nota stampa - prima per vera pazzia, poi per abile inganno per simulare una nuova vita, e infine per drammatica costrizione e diventa così l’emblema del legame pirandelliano tra maschera e realtà.

La vicenda è quella di un nobile che aveva partecipato ad una mascherata in costume, nella quale impersonava Enrico IV; alla messa in scena prendevano parte anche Matilde, donna di cui era innamorato, ed il suo rivale in amore Belcredi. Quest’ultimo disarcionò Enrico IV, il quale, nella caduta, battè la testa e si convinse di essere realmente il personaggio storico che stava impersonando. Dopo dodici anni, però, Enrico guarisce e comprende che Belcredi lo ha fatto cadere intenzionalmente per sottrargli Matilde. Decide così di fingersi ancora pazzo, di immedesimarsi nella sua maschera per non voler vedere la realtà dolorosa».

Cecchi lima la lingua e i dialoghi del dramma originale ma non ne tradisce i grandi temi, come il celebre monologo sulla pazzia, cuore del dramma. Appuntamento con il grande teatro da non perdere, domani in scena alle ore 20.30 al Tau dell’Unical.

Credits

Enrico IV di Luigi Pirandello

adattamento di Carlo Cecchi

scene di Sergio Tramonti

costumi di Nanà Cecchi

luci Camilla Piccioni

regia di Carlo Cecchi

assistente alla regia Dario Iubatti

assistente alle scene Sandra Viktoria Muller

con

Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Gigio Morra, Roberto Trifirò

Federico Brugnone, Davide Giordano, Dario Iubatti, Matteo Lai, Chiara Mancuso, Remo Stella

direttore tecnico allestimento Roberto Bivona

macchinisti Edoardo Romagnoli, Frederic Lançon

fonico Giovanni Grasso

amministratore di compagnia Francesca Leone

direttore di produzione Marta Morico

produzione, organizzazione Alessandro Gaggiotti

assistente di produzione Claudia Meloncelli

comunicazione e ufficio stampa Beatrice Giongo

produzione MARCHE TEATRO