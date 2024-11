Il cantautore romano vanta origini vibonesi. Accolta con entusiasmo l’onorificenza proposta dal sindaco Francesco Mazzeo

In estate Fabrizio Moro sarà a Cessaniti (Vibo Valentia) per ricevere la cittadinanza onoraria. E’ la promessa strappata dal sindaco Francesco Mazzeo al cantautore romano di origini vibonesi. La famiglia, infatti, proviene dalle frazioni Sciconi di Briatico e San Cono di Cessaniti e, negli anni, ha mantenuto saldo il legame con le proprie radici. Un affetto, quello delle comunità, che ha accompagnato l’avventura professionale di Fabrizio Moro fino alla vittoria, a fianco del collega Ermal Meta, al festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente”. La proposta è stata avanzata durante un’iniziativa a Maida.

L'incontro a Maida

Il sindaco, ricevuto dal cantautore, ha parlato dell’intenzione, come rappresentante della comunità cessanitese, di conferire l’onorificenza: «L’idea è stata accolta con entusiasmo – spiega Mazzeo – anche se ancora non abbiamo concordato una data ufficiale. Fabrizio, dimostratosi ancora una volta persona umile e alla mano, ha assicurato l’ impegno dando la sua “parola di calabrese”». L’incontro, documento da video e foto, è stato postato sui social scatenando l’entusiasmo generale. Tanto che i fan hanno previsto viaggi in pullman per raggiungere Cessaniti: «Sarà un onore per noi– aggiunge il sindaco – ospitare un figlio di questa terra che porta alto il nome di Cessaniti in Italia e nel mondo».