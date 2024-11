Ma voi…come stai? Lo spettacolo di Anna Maria Barbera andrà in scena al Teatro Garden di Rende sabato 2 marzo con inizio alle ore 21.00. L’evento è inserito nel cartellone della XVII rassegna di teatro e musica “Primafila” organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.

Ma voi… come stai? è una riflessione sulle solitudini individuali e generali come conseguenza di un’epoca in cui la tecnologia è protagonista assoluta. Un’attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell’incontro la forza che consegna. Emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi, paure, gridate o sussurrate ma in cui potersi riconoscere alle prese con un’esistenza che ci portiamo tutti dentro e addosso spesso soli e frastornati, spesso inascoltata la nostalgia di sentirsi Vivi, compresi nella nostra disorientata umanità. Così “Sconsy” si rivolge all’amato pubblico, fedele complice la musica e la sua sensuale forza evocativa, cercando con intimo rigore ma non senza l’ironia profonda che la contraddistingue.

Diventata famosa grazie al programma televisivo Zelig, Anna Maria Barbera deve il suo successo all’incredibile e indimenticato personaggio di Sconsolata, una donna del sud emigrata nel Nord Italia che parla in modo sgrammaticato, con un dialetto meridionale personale, una sintassi confusa e un vocabolario alquanto ridicolo. Il successo sul piccolo schermo e sul palcoscenico è immediato, al punto che anche il cinema si accorge di lei: nel 2003, infatti, Pieraccioni la chiama per recitare nel suo film "Il paradiso all’improvviso", dove veste i panni di Nina, ruolo che le consente di essere nominata come migliore attrice non protagonista sia ai David di Donatello che ai Nastri d'Argento. Sul Palco del Teatro Garden, appuntamento con i contrappunti musicali di Leo Ravera Jazz Trio.