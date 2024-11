FOTO | Grande successo a Cirella per la prima della rassegna estiva più prestigiosa della Riviera dei Cedri: l'attore hollywoodiano ha fatto ballare e cantare il pubblico per oltre due ore. Il direttore artistico De Luca: «Questi show nella nostra terra sono eccezioni che non capitano spesso»

Ottima la prima sul palcoscenico più prestigioso della Riviera dei Cedri con l’anteprima internazionale di luglio con il celebre attore hollywoodiano Russel Crowe e gli Indoor Garden Party. Grande varietà musicale per il live che ha spaziato dai brani più noti della band, di cui Crowe è il frontman, fino ad arrivare a pezzi che hanno fatto la storia della musica internazionale ed italiana, passando da Romeo and Juliet dei Dire Straits fino ad arrivare a “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Un live accolto con grande entusiasmo dal pubblico presente nell’area archeologica di Cirella, che ha ballato e cantato per oltre 2 ore. Durante lo show l’artista ha ringraziato la Calabria e Diamante per averlo ospitato. A fine spettacolo Russell Crowe ha ricevuto il premio come miglior live internazionale del Festival dal direttore artistico Alfredo De Luca, organizzatore dell’evento, e il riconoscimento della Città di Diamante, raffigurante uno dei murales più iconici della città, dal sindaco Achille Ordine, presente anche il giornalista ed inviato Sky Sandro Donato Grosso.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

«Ospitare eventi del genere può rappresentare un punto di partenza per gli spettacoli internazionali, tassello mancante della programmazione calmierato immediatamente con un grande live - ha affermato De Luca -, ospitare questi show dal vivo non rientra nella normalità della nostra terra, sono delle eccezioni che non capitano spesso, oltre a trasmettere spessore artistico-culturale sul territorio si porta anche turismo d’oltre regione, obiettivo finalizzato alla destagionalizzazione». Prossimo appuntamento il 6 agosto con Francesco De Gregori, uno dei cantautori più amati in Italia che fa ritorno sulla Costa Tirrenica.