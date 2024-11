Da Gioia Tauro, passando dal conservatorio di Milano, per poi approdare a Londra presso il Royal College of music. La carriera del giovane direttore d'orchestra di Gioia Tauro Giuseppe Stillitano si sviluppa a gonfie vele.

Giuseppe, oggi, compie 26 anni e li festeggia nel migliore dei modi, con l'ammissione al percorso accademico del Royal College of music di Londra presieduto da Re Carlo III d’Inghilterra, una delle scuole di musica più prestigiose al mondo.

«Il Royal College era un sogno nel cassetto. Fin da adolescente sognavo di studiare lì un giorno - afferma entusiasta Giuseppe Stillitano -. Da ottobre 2023 ho sostenuto quattro round di esami per l’ammissione. All'inizio c'erano più di 160 candidature da tutto il mondo, fino a una scrematura di sei candidati nell’ultimo round. Infine, sono stati solo due i selezionati, tra cui io. Non vedo l’ora di intraprendere questo percorso biennale di studi, dove avrò occasione di dirigere vari ensemble musicali professionali, e sarò guidato dai maestri Toby Purser, Peter Stark e Howard Williams, in una delle città più belle al mondo, qual è Londra. Desidero continuare sempre a studiare, a lavorare sodo e, pian piano, intraprendere la carriera».

Il Royal College of music

Il Royal College of music fu fondato nel 1882 dal Principe del Galles Edoardo VII e da oltre 140 anni ospita musicisti, professori, compositori, di altissima fama. Si trova nel quartiere culturale di Albertopolis presso l'Imperial college situato a Londra nel distretto di South Kensington davanti alla celebre Royal Albert Hall, sala da concerto inaugurata nel 1871. I corsi di studio sono impreziositi da progetti speciali, produzioni operistiche, concerti e laboratori caratterizzati da elevati standard prestazionali conosciuti nel mondo. Giuseppe Stillitano avrà l'opportunità, quindi, di apprendere ed esibirsi in luoghi prestigiosi e potrà usufruire di un'esperienza impareggiabile per affinare le abilità in una città nota per essere culla di cultura musicale.

Il percorso del giovane direttore d’orchestra

Giuseppe Stillitano ha studiato violino e canto al liceo musicale di Cinquefrondi (Rc). Si è diplomato in pianoforte al conservatorio di musica F. Cilea di Reggio Calabria con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del maestro Roberto Giordano. Nel 2021 si diploma all’accademia di direzione d’orchestra di Saluzzo in provincia di Cuneo con il maestro Donato Renzetti, che lo annovera tra i suoi pupilli. Successivamente, viene ammesso al conservatorio di Milano, tra i più antichi istituti di formazione musicale d'Italia, in cui studiò anche Puccini. A breve, vi conseguirà il diploma accademico di I livello in direzione d’orchestra quale allievo di Daniele Agiman e in collaborazione con l’orchestra sinfonica di Milano, per poi fare le valigie e trasferirsi a Londra.

Attualmente, è direttore assistente del maestro Gianluca Marcianò. È anche membro del coordinamento giovani della fondazione Milano per La Scala ed è direttore musicale della “Marble Foundation” di Milano.

Giuseppe Stillitano è un ragazzo talentuoso e ambizioso, guidato dai sani valori impressi da una famiglia che lo supporta sempre e per cui nutre un amore profondo. Il futuro nell'ambito musicale è spianato per questo giovane di cui sicuramente sentiremo ancora molto parlare.