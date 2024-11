Musica, suoni ed emozioni del grande cantautore Fabrizio De Andrè rivivono nella cittadina tirrenica. In concerto il figlio Cristiano

La grande notte di “Fatti di musica” del 16 agosto 2017, riporta a Diamante la magica poesia di Fabrizio De Andrè che, nella sezione “Grandi autori”, avrà la voce del figlio Cristiano.

Il promoter Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento, ricorda il cantautore come «il più amato. I miei ricordi risalgono al 1992, quando lo portati per la prima volta al Teatro Grandinetti di Lamezia. Ebbi l’ardire di regalargli uno dei miei primi libri di poesie, pensando che neppure lo sfogliasse; invece, dopo un’ora mi chiamò e si complimentò, invitandomi a lasciare perdere di organizzare concerti e dedicarmi alla scrittura. La locandina autografata con dedica che ho nella mia stanza, in ufficio, è per me dal valore inestimabile! A guardarla, mi emoziono sempre!»

Cristiano De Andrè sarà accompagnato sul palco di Cirella da Osvaldo Di Dio (chitarre), Davide De Vito (batteria), Massimo Ciaccio (basso), Max Marcolini (chitarra e tastiere).

Dopo i successi alla 64° edizione del Festival di Sanremo e la pubblicazione della sua autobiografia “La Versione di C.”, Cristiano De André è ritornato finalmente dal vivo con il “De André canta De André Tour 2017” e proprio a Diamante interpreterà grandi testi come “Dolcenera”, “Una storia sbagliata”, “Il testamento di Tito”, “Canzone per l’estate”, “Il bombarolo” e tanti altri che da sempre risuonano come poesia nella memoria di quanti continuano ad amare Fabrizio De Andrè, mito intramontabile di generazioni intere.

«De André canta De André è un progetto che mi ha permesso e mi permette di portare avanti l’eredità artistica di mio padre – scrive Cristiano De André nell’autobiografia - caratterizzandola però con nuovi arrangiamenti che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo donino un nuovo vestito alle opere, una mia impronta. Mi auguro che così facendo la poesia di mio padre possa arrivare a toccare le anime più giovani, a coinvolgere anche chi non ascolta la canzone prettamente d’autore».