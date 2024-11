Spumeggiante e travolgente. Il sorriso di Francesca Russo, il sorriso di “Sorridi… Sei in Calabria”. Una nuova grande produzione targata LaC Tv, da oggi in onda alle 15.30 e poi alle 22.30, su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Paesi e paesaggi, mete rinomate ma anche incontaminate, usi, costumi, pensieri, ricordi, ma soprattutto il presente e il futuro di una regione tutta da scoprire.



Francesca Russo e il suo maggiolino cabrio attraverseranno non solo città, paesi, coste ed entroterra, ma soprattutto l’identità di una terra unica, luoghi ricchi di fascino ma anche di spirito, che sono motivo d’orgoglio,una ragione per sorridere, tanto per chi in Calabria vive, quanto per coloro che scelgono di trascorrere qui le proprie vacanze.



E’ una produzione importante per LaC, tanto accurata nella regia, nelle riprese, nel montaggio e nella post-produzione, nei suoni e nelle musiche quanto aderente al progetto della Calabria Visione. La Calabria per quella che è, una Calabria da vivere, ma anche da sorridere. Un appuntamento da non perdere. Da oggi, ore 15.30 ed in replica alle 22.30.