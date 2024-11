Sarà dedicata al ricordo di Pino Michienzi e Rodolfo Chirico la quarta edizione della Giornata nazionale dell’attore. La manifestazione si terrà quest’anno a Reggio Calabria con una tre giorni di , workshop e mostre dall’8 al 10 ottobre al Teatro Zanotti Bianco (il Cipresseto) e al Teatro Cilea.

Sarà dedicata al ricordo di Pino Michienzi e Rodolfo Chirico la quarta edizione della Giornata nazionale dell’attore. La manifestazione si terrà quest’anno a Reggio Calabria con una tre giorni di , workshop e mostre dall’8 al 10 ottobre al Teatro Zanotti Bianco (il Cipresseto) e al Teatro Cilea.

Per la durata dell’intera manifestazione, nei luoghi della Giornata dell’attore, ci sarà, visitabile dalle 11.00 alle 17.00, una mostra di Tommaso Le Pera, considerato il più grande e stimato fotografo teatrale a livello nazionale, che ha ritratto Michienzi in occasione delle sue tournée con compagnie teatrali nazionali. Sempre nei tre giorni, dalle 11.00 alle 17.00, al Teatro Zanotti Bianco e al Teatro Cilea, ci sarà il workshop/stage intensivo per attori, mimi e danzatori, ma anche per semplici curiosi, condotto dal maestro Hal Yamanouchi. “Fare l’attore fa bene al cuore” è il titolo dello stage che fa riferimento, prima di tutto, alle scienze terapeutiche per gestire, preparare e mantenere il proprio strumento organico, il corpo sensibile, flessibile ed agile, e non può limitarsi solo all’ambito teatrale, ma coinvolge tutti i campi della vita.

Per quanto riguarda gli spettacoli in programma, il primo si terrà l’8 ottobre alle 21.15 al Teatro Zanotti Bianco, ed è “La morte addosso” scritto a quattro mani dai calabresi Domenico Loddo e Maria Milasi, per Produzione Officine arti. In scena insieme a Maria Milasi, per la regia di Americo Melchionda, ci sarà Kristina Mravcova. Il 9 ottobre – sempre al Teatro Zanotti Bianco alle 21.15 - andrà in scena la Compagnia Teatro del Carro con “Teresa. Un pranzo di famiglia”, della giornalista reggina Francesca Chirico, con Anna Maria De Luca, per la regia di Luca Maria Michienzi.

La tre giorni si chiuderà sabato 10 ottobre al Teatro Francesco Cilea, dove a partire dalle ore 19.00, ci sarà un incontro/retrospettiva sul poeta, regista e drammaturgo reggino Rodolfo Chirico. La scelta di una retrospettiva in questa occasione sarà un modo per rispondere alle innumerevoli richieste di un ricordo tangibile da parte di cittadini ed estimatori dell’arte di Rodolfo Chirico, oltre che una prova concreta del suo poliedrico mondo culturale che vuole raccontare il suo stretto legame con la sua città e la sua Calabria, con gli occhi dell’uomo innamorato della cultura della sua terra. Questo momento di ricordo sarà accompagnato dalla interpretazione di attori e attrici che ripercorreranno alcuni momenti significativi della sua produzione di poeta e drammaturgo teatrale.

La IV Giornata nazionale dell’attore è organizzata dalla compagnia Teatro del Carro “Pino Michienzi”, con il contributo della Regione Calabria, nell’ambito del PoIn Fesr 2007/2013 – Attrattori culturali, naturali e turismo, in collaborazione con il MiBac e il Comune di Reggio Calabria e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale. Partner della manifestazione sono il Globo Teatro Festival e l’associazione culturale Traiectoriae.