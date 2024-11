I ragazzi si sono confrontati, tramite concorso, sul tema della legalità. La scuola sarà intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

«Dove le mafie comandano dove la ndrangheta comanda non c’è democrazia non ci sono valori costruttivi: i valori sono quelli della violenza, della prevaricazione, della morte. Non dobbiamo consentire a nessuno di rubare il nostro futuro. » Lo ha detto questa mattina il Ministro dell’Interno Marco Minniti nel concludere l’iniziativa che si è svolta presso l’Istituto Comprensivo di Diamante e nel corso della quale sono stati premiati i vincitori di un concorso che ha visto coinvolti gli alunni delle Medie, invitati a presentare un breve testo idealmente indirizzato a una personalità che si è battuta per l’affermazione della legalità.

E’ stato il ministro a premiare le tre vincitrici: Martina Di Falco della III B autrice di un testo dedicato al commissario Luigi Calabresi; Annamaria Liserre, della III A con uno scritto indirizzato a Giancarlo Siani; Diletta Tierro, anch’essa della III A, che ha idealmente scritto a Peppino Impastato. « Le tre persone a cui avete dedicato i vostri componimenti – ha detto ancora il Ministro Minniti - hanno scritto un pezzo della storia del nostro paese.

Toccherà a voi portare avanti quella storia, con senso di responsabilità, ma anche con leggerezza . Il senso di responsabilità e la leggerezza che deriva dal fatto che siete dalla parte della ragione». Un plauso è stato rivolto, dagli intervenuti, a tutti gli studenti che hanno partecipato e agli insegnanti che hanno seguito il progetto sulla legalità. La manifestazione organizzata dall’Istituto Comprensivo e dall’Amministrazione si è aperta con l’arrivo del Ministro accolto entusiasticamente dagli alunni della scuola cittadina e con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo diretta dal Maestro Pietro Perrone. Presenti le maggiori autorità civili, militari e religiose e tra queste il Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, il Questore Gianfranco Conticchio, i comandanti dei diversi Corpi delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia Francesco Iacucci. Sono intervenuti: il Deputato Ernesto Magorno ha voluto ringraziare il Ministro Marco Minniti sottolineando la sua capacità di andare con lo Stato tra la gente e nelle scuole com’è avvenuto questa mattina a Diamante.

Il dirigente dell’Istituto Comprensivo, Leopoldo Di Pasqua ha dato l’importante annuncio dell’avvio della procedura dell’intitolazione dell’Istituto comprensivo a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il Sindaco di Diamante, Gaetano Sollazzo, che ha dato il benvenuto e sottolineato il lavoro e l’impegno del Ministro Minniti sia sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata che su quello, sentito e attuale, dell’immigrazione. Il Procuratore della Repubblica di Paola Pierpaolo Bruni ha invitato i ragazzi a mantenere autonomia di giudizio e libertà nel pensiero, sull’esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Diego Bouchè, ha elogiato l’importanza del lavoro svolto dalla scuola sottolineando la valenza dell’iniziativa. A coordinare i diversi momenti della mattinata è stato il giornalista Giuseppe Gallelli. Una giornata speciale dedicata al fondamentale tema della legalità per la quale l’Amministrazione comunale ringrazia quanti hanno partecipato e contribuito, dalle Forze dell’ordine al personale comunale e scolastico, alla sua piena riuscita.