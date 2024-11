L’Accademia italiana del peperoncino rende noto che la ventinovesima edizione del “Peperoncino Festival” in programma a Diamante dall’8 al 12 Settembre prossimi è rinviata a nuova data. Si svolgerà, sempre a Diamante, dal 6 al 10 Ottobre prossimi. La manifestazione avrà luogo con lo stesso programma e con tutti gli eventi già preannunciati. La decisione è determinata da problemi tecnici e logistici.

Le dichiarazioni del sindaco Ernesto Magorno

«Siamo rammaricati dell'annuncio, da parte dell'Accademia del Peperoncino - scrive in una nota il primo cittadino Ernesto Magorno -, del rinvio della ventinovesima edizione del Peperoncino Festival, alle giornate che vanno dal 6 al 10 ottobre».

Il sindaco di Diamante poi continua: «Il Festival è ormai da anni un evento che promuove con straordinario successo il nome della nostra Città e dell'intera regione in Italia e all'estero, e storicamente ha il merito di allungare la stagione turistica coinvolgendo, positivamente, l'intera economia del comprensorio della Riviera dei Cedri. Siamo vicini, in questa complessa circostanza, al Presidente Enzo Monaco e all'Accademia del Peperoncino, e abbiamo avuto conferma diretta che l'edizione di ottobre ricalcherà, in tutto e per tutto, il programma previsto nell'edizione di settembre, ora rinviata. Saremo, come sempre, al fianco dell'Accademia Italiana del Peperoncino, per supportarla, con l'intera struttura organizzativa comunale, per far sì che la ventinovesima edizione del Peperoncino Festival sia memorabile come le altre, in attesa di festeggiare lo straordinario traguardo del trentennale della manifestazione».