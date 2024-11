Anche la Calabria si prepara alla mobilitazione in difesa dello scrittore piemontese accusato di aver incoraggiato, con le sue dichiarazioni, le azioni di guerriglia dei manifestanti No TAV.

DIAMANTE - "Just One Night for Erri De Luca": è il titolo della manifestazione, che si terrà in contemporanea in numerose città italiane, in programma stasera a Diamante (Cs), in Largo Savonarola. Tema della serata la libertà di stampa, di espressione e di pensiero, alla vigilia dell'avvio del processo che vede il noto scrittore e poeta chiamato a rispondere delle sue dichiarazioni circa la necessità di "sabotare" le grandi opere, in particolare la TAV Torino-Lione. Il centro del Tirreno cosentino, a partire dalle 21, ospiterà le voci di artisti ed intellettuali che interverrano dal vivo o tramite videomessaggio, il tutto inframmezzato da video di Erri De Luca ed esibizioni dal vivo di tre gruppi musicali: Mas en Tango, Walter Ricci & Sergio Gimigliano, 2Night.