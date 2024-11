VIDEO | L’amatissima conduttrice televisiva per l’occasione rientra nel ruolo della fedifraga Diana nella commedia teatrale. Nel cast anche Rosalia Porcaro, Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo, per la regia di Chiara Noschese.

L’attesissima tappa di “Taxi a 2 piazze”, andata in scena il 26 novembre al cineteatro Vittoria di Diamante, non ha deluso le aspettative. Per l’esordio del nuovo cartellone di spettacoli del Tirreno Festival, che porta la firma del direttore artistico Alfredo De Luca, si è registrato il pienone. Ad attrarre le centinaia di spettatori è stato anche un nome d’eccezione: l’amatissima conduttrice televisiva Barbara D’Urso, per questa occasione tornare a vestire i panni di attrice nel ruolo della fedifraga Diana. Oltre all’ex volto Mediaset, ci sono anche Rosalia Porcaro, Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo, per la regia di Chiara Noschese. “Taxi a 2 piazze” ha esordito in tutto il mondo nel 1984 e in Italia l’ha portata al successo Johnny Dorelli, ma da un anno a questa parte la commedia teatrale, tutta da ridere, va in scena per la prima volta in una versione femminile, rivisitata dall’autore Ray Cooney.

Un cast d’eccezione

Barbara D’Urso e tutto il cast di “Taxi a 2 piazze” sono arrivato nella città dei murales già nella giornata di ieri. «Diamante è bellissima – ha detto l’attrice e conduttrice – abbiamo visto i tramonti, il mare, i murales. Se non dovessimo andare a Rende domani, resteremmo qui un bel po'». «Io sono già venuto altre volte – le fa eco Franco Oppini - anche in vacanza, quindi ho un ricordo bellissimo. Sono stato anche alla sagra dei peperoncini – il Peperoncino Festival del patron Enzo Monaco, ndr -. Sono andato via – scherza - che ero tutto rosso anche solo a respirare».

Gli omaggi

Per il cast teatrale sono arrivati anche due omaggi: uno – il peperoncino d’oro -, l’ha consegnato il sindaco Achille Ordine, l’altro – una targa premio – lo ha conferito direttamente il direttore artistico Alfredo De Luca. «Con la commedia “Taxi a 2 piazze” si parte col botto ma le aspettative sono sempre alte. Quest'anno abbiamo una kermesse trasversale che abbraccia tutti i generi e tutti i gusti. Non vediamo l'ora che ci siano anche gli altri spettacoli, anche perché è un itinerario che durerà fino a maggio. Il pubblico è incuriosito ma anche noi siamo incuriositi da come reagirà il pubblico».

Il programma

Il prossimo spettacolo del Tirreno Festival prevede lo spettacolo di Elena Di Cioccio, che si esibirà il 16 dicembre in “Propositiva”. Dopo una breve pausa, si torna in scena nel nuovo anno. Il 15 gennaio ci sarà Maurizio Casagrande con lo spettacolo “In viaggio del papà”, mentre il 4 febbraio toccherà a Massimo Ghini “Il vedovo”, pièce a cui prenderanno parte anche Paola Tiziana Cruciani e Riccardo Rossi. Il 19 febbraio nella città dei murales arriverà Francesco Cicchella con il suo “Tante belle cose”; il 10 marzo Enzo De Caro si esibirà in “Non è vero ma ci credo”; il 17 marzo Luca Ward porterà in scena “Il talento di essere tutti e nessuno”, mentre il 28 sarà la volta di Pino Strabioli e Sabrina Knaflitz con “Carta straccia”. Il mese di aprile, giorno 5, salirà sul palco Giacomo Ferrara per recitare in “Diario di un pazzo”; quattro giorni dopo, il 9 aprile, sarà Gabriele Cirilli a intrattenere il pubblico con “Cirilli & family” per la regia di Carlo Conti; il 26 aprile è previsto lo spettacolo “Alice – il musical” per la regia di Francesco Mastroianni; chiuderà poi Lorenzo Flaherty, che il 2 maggio si esibirà in “L’onorevole, il poeta e la signora”.