Sbarca per la prima volta in Calabria il musical originale Dirty Dancing, The Classic Story on Stage, lo spettacolo record di Eleanor Bergstein. In Italia ha debuttato nel 2014 al Teatro Nazionale di Milano, registrando il record d’incassi con oltre 115.000 presenze nei primi tre mesi di rappresentazione. Ben 8.000 persone hanno assistito alla speciale rappresentazione all’Arena di Verona nell’agosto del 2015.

Doppio appuntamento a Cosenza e Reggio

In Calabria andrà in scena al Teatro Rendano di Cosenza il 23 gennaio alle ore 21 ed il giorno successivo al Cilea di Reggio. L’evento rientra nella rassegna Fatti di Musica 2019, il Festival del live d’autore ideato e organizzato da Ruggero Pegna, giunto alla 33esima edizione. Il ruolo di Johnny Castle, che nella pellicola firmata da Emile Ardolino fu interpretato dall’indimenticato Patrick Swayze, è affidato a Gianluca Briganti mentre Vanessa Innocenti vestirà i panni di Baby.

Musiche da Oscar

La versione teatrale rimane fedele a quella cinematografica, e si sviluppa attraverso l’indimenticabile colonna sonora del film, per un totale di 28 brani nel primo atto e altri 21 nel secondo. Hit indimenticabili come Hungry Eyes, Do You Love Me?, In the Still of the Night. E naturalmente la celebre I’ve Had - The Time Of My Life vincitrice dell’Oscar e del Golden Globe per la migliore canzone. La regia è di Federico Bellone, con la supervisione della stessa Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale, nella fase di scelta del cast.