L’assessore allo spettacolo e politiche giovanili del comune di Catanzaro Alessandra Lobello, si è voluta congratulare con il giovane catanzarese Samuele Epiceno, in arte Djepicsamu, classificatosi al primo posto del contest dedicato ai deejay emergenti nell’ambito del Premio Fim-Fiera internazionale della musica svoltasi nei giorni scorsi a Milano. Samuele ha 15 anni, frequenta il Liceo scientifico Fermi e con grande passione sta coltivando il sogno di imporsi nel mondo della musica. «Un altro successo che ci riempie di orgoglio - ha detto l’assessore Lobello – e che merita di essere sottolineato e condiviso. I giovani talenti catanzaresi continuano a portare in alto il nome della città in tutta Italia rappresentando una risorsa su cui investire per far crescere il nostro territorio ed esportarne un’immagine positiva».

L'augurio dell'Amministrazione comunale

Per la Lobello: «Quello di Samuele è un risultato non indifferente dal momento che porta il marchio Fim, ovvero il Salone della formazione e dell'innovazione musicale, l'evento italiano di riferimento per la ricerca, la formazione e per l'innovazione in ambito musicale. Un premio che gli consentirà, inoltre, di poter godere di un’importante occasione di studio e di formazione nell’ambito del proprio settore. A nome dell’amministrazione - conclude l'assessore - voglio quindi rivolgere i complimenti e un grosso in bocca al lupo a Samuele che, sostenuto con grandi sacrifici dalla sua famiglia, sono sicura potrà continuare a crescere e a migliorarsi nell’auspicio di poterlo vedere presto esibirsi anche davanti al pubblico catanzarese».