Domenico Maduli, in una chiacchierata con il direttore di lacnews24.it, ha spiegato le finalità del sostegno al contest per la promozione del territorio calabrese dal basso

Il Gruppo Pubbliemme è impegnato a promuovere l'iniziativa Calabria #bellacomeunfilm, un contest di promozione territoriale, conclusosi a febbraio e partito durante l'estate dello scorso anno, che ha raccolto circa 800 video di massimo 60 secondi, caricati sul social Instagram con l'hashtag #bellacomeunfilm. Si tratta di un grande racconto territoriale della nostra regione, un’operazione di promozione video della Calabria realizzata attraverso le immagini girate e postate grazie ai partecipanti che vivono la Calabria da abitanti o da turisti e che da oggi saranno visibili anche sugli schermi di LaC Airport, presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Organizzatori del contest Calabresi Creativi, Altrama Italia, Efferre Communication, Interazioni Creative, Presta Lab, partner di progetto il Touring Club Reggio Calabria e Unesco Giovani.

Abbiamo chiesto al Presidente del Gruppo Pubbliemme ed Editore del network LaC perché ha deciso di promuovere sul circuito dei suoi media i risultati di questo contest.

“Calabria #bellacomeunfilm è un contenitore di creatività visiva, esattamente come il progetto del network LaC, - ha affermato Domenico Maduli - per questo abbiamo scelto di dare grande visibilità ai risultati del contest, inserendo i video di Instagram nel circuito di uno dei nostri media più visibili, ovvero il digital signage dell'Aeroporto di Lamezia LaC Airport, raccogliendoli e uniformandoli all'interno di una maschera grafica per la loro riproduzione in loop. La scelta di promuovere operazioni di questo tipo - ha proseguito il presidente del Gruppo Pubbliemme - ci è venuta naturale; promuovere le espressioni creative che provengono dal basso, quindi la Calabria vista ogni giorno da turisti e visitatori, senza mediazioni, riteniamo che sia un ottimo modo per promuovere la Calabria autentica, un modo particolarmente interessante perché capace di mostrare un profilo inedito della nostra regione che molti non conoscono”.

Sarà questa l'unica occasione per promuovere fenomeni di questa natura?

“No di certo. Il Gruppo Pubbliemme, attraverso tutti i media del network LaC - ha sottolineato Domenico Maduli - si è caratterizzato per la vicinanza ai linguaggi dei new media e alle forme espressive della creatività visiva; infatti è mia intenzione ospitare sempre più contenuti di questo tipo, per mettere a disposizione della Calabria e dei calabresi uno sguardo nuovo sulla realtà che ci circonda, mettendo in un circuito positivo i nuovi media dallo smartphone alle tv passando per i social media. Uno scenario che personalmente ho intenzione di favorire attraverso La Calabriavisione, una filosofia, un nuovo modo di vedere la nostra terra e di donarla ai calabresi.”

Abbiamo intervistato anche Domenico Rositano, organizzatore del contest. A lui abbiamo chiesto: quale l'importanza di una partnership con il Gruppo Pubbliemme?





“Ringraziamo il Presidente Domenico Maduli per avere sposato quest'iniziativa, per aver contribuito insieme a noi a veicolare un messaggio di una Calabria positiva, una Calabria raccontata dai turisti oltre che dai calabresi. Un successo che punteremo a replicare anche quest'anno grazie anche al supporto del Gruppo Pubbliemme”.

