Da circa un mese, Graziano Marasci quarantaduenne di Botricello (Catanzaro), impiegato comunale, è campione incontrastato nel programma televisivo, di genere game show e musicale, “Don't Forget The Lyrics" in onda sul Nove. Alla sua quinta edizione, la trasmissione preserale condotta da Gabriele Corsi sta riscuotendo sempre maggiori ascolti.

Da quando si è insediato, il concorrente di Botricello sta dimostrando elevate conoscenze musicali, che gli hanno permesso di vincere 43 mila euro. Già dalla prima puntata ha portato a casa 5 mila euro, e da lì è stato un crescendo. Graziano Marasci, non è nuovo ai palcoscenici musicali, infatti, insieme ad altri quattro componenti, si diletta come cantante di una cover band tributo a Rino Gaetano.

Questa sua passione l’ha sicuramente aiutato a districarsi nelle varie prove che prevede il programma: le sei categorie, il duello, la scalata. In ogni puntata di “Don't Forget The Lyrics" partecipano tre concorrenti, che sono chiamati a cantare al karaoke dei brani della musica italiana e indovinare le parole mancanti in tre diverse manche. Graziano Marasci, ad oggi, sta sbaragliando ogni avversario, conquistando il diritto di ripresentarsi nei giorni successivi.