Bagno di folla al cinema Aurora per accogliere il miglior attore protagonista premiato al Festival per la sua performance nell’ultimo film di Matteo Garrone Dogman

«Amo Reggio e tutta la Calabria. Sono partito da qua e non lo dimentico». Bagno di folla questo pomeriggio per la visita di Marcello Fonte, vincitore della "Palma d'oro" al festival di Cannes, come miglior attore protagonista di Dogman del regista italiano Matteo Garrone.

Nel tardo pomeriggio l'attore - nato a Melito Porto Salvo ma vissuto ad Archi, quartiere periferico della città - ha incontrato decine e decine di cittadini venuti al cinema Aurora per un abbraccio e soprattutto per fargli i complimenti. «Sei un orgoglio», queste le parole pronunciate a gran voce dai tanti reggini accorsi all'avento organizzato da Nuccio Morabito. Fonte, accompagnato dalla sua mamma, ha prima incontrato i giornalisti e poi si è lasciato "abbracciare" dal pubblico reggino.





