Dove bisogna stare è il titolo di un film documentario, realizzato da Daniele Gaglianone, vincitore del premio Occhiali di Gandhi al Festival di Torino, in cui è raccontata l'esperienza di quattro donne protagoniste di storie di accoglienza in quattro luoghi d'Italia profondamente differenti, tra Como, la Val di Susa, Pordenone e la Calabria.

L'esperienza di Prendocasa

Una di loro è Jessica Cosenza e fa parte del collettivo Prendocasa. La sua esperienza è legata a doppio filo con quella di Georgia, Lorena ed Elena, persone di età ed estrazione sociale differente accomunate dall’impegno quotidiano nel mettersi in gioco davanti a situazioni di marginalità ed esclusione sociale. In questa pellicola la prospettiva della narrazione viene invertita rispetto al fenomeno della migrazione e dell’accoglienza: focalizza l’impegno di chi pratica la solidarietà e la lotta per l’uguaglianza sociale mentre il Paese è scosso da venti ostili verso lo straniero. Dove Bisogna Stare sarà proiettato nel capoluogo bruzio al Cinema San Nicola lunedì 4 febbraio alle 20. Salvatore Bruno ha intervistato Jessica Cosenza.