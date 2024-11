Due ballerini a Mezzogiorno in famiglia, il programma in onda su Rai 2. Si tratta di Chiara Santangelo e Danilo Chiera che partecipano nella squadra del comune di Caulonia, alla prova artistica che è il ballo appunto. La vittoria è assegnata con il televoto. Nel programma si effettua una gara tra comuni. Naddy accademy è la scuola di ballo che ha formato i due giovani ballerini. Chiara e Danilo si sono già imposti per 2 volte al televoto prevalendo su altre 2 coppie con un ampio margine. Nella puntata di oggi prosegue la gara ed è un tam tam di sostegno non solo da Caulonia ma anche di Nocera Terinese, paese del quale è originaria Chiara. Per votare la coppia calabrese basta inviare un messaggio al n. 4784784 e digitare 1.