Sabato 13 novembre su Rai Uno, alle ore 16.15, due allievi della Ballet Studio di Belvedere Marittimo, Karol Maria e Gabriel Chiappetta, rispettivamente 16 e 12 anni, gareggeranno nella prima puntata del torneo di Danza "Ballando on the road" condotto da Milly Carlucci. I giovanissimi allievi, che vivono a Tortora, sfideranno altri ballerini per un posto nel programma di Rai 1, Ballando con le stelle. Ballet Studio è una scuola di danza molto nota nella zona dell'alto Tirreno cosentino ed è diretta dall'insegnante Maria Marino.

Coreografia vincente

Le prime selezioni del casting, avvenute on line già nel mese di luglio, sono terminate il 25 settembre in Sicilia a Giarre, in presenza di Milly Carlucci e tantissimi ballerini convocati per l'unica tappa del Sud Italia. L'esibizione dei ragazzi e la coreografia di Maria Marino dal titolo "Legami" hanno convinto Milly Carlucci e tutto lo staff dei Giudici di Ballando ad inserirli nella corsa per la famosa pista del programma condotto da Milly Carlucci. Se vinceranno la puntata pomeridiana, li vedremo subito dopo, e cioè in prima serata del 13 novembre alle 20.35 su Rai 1. Il pubblico da casa potrà sostenerli esprimendo la propria preferenza sulla foto che verrà caricata sugli account ufficiali di "Ballando con le stelle" sulle piattaforme Facebook, con un like, e Instagram e Twitter con i cuoricini.

L'orgoglio dell'insegnante

L'insegnante Maria Marino è «orgogliosa e felicissima di questo grande risultato ottenuto, fatto di tanti sacrifici e duro lavoro, grata verso tutte le famiglie che ripongono fiducia in lei da tantissimi anni e che non finirà mai di ringraziare». Poi conclude: «Auguro loro un in bocca al lupo per un successo radioso, alla sua Scuola, e tutta la Calabria».