«Fanno rock?!? A me va bene anche se, per suonare, una nuova band usa il detersivo per piatti…». Di sicuro c’è soltanto che Mark Knopfler, grandissimo musicista ed ex leader dei Dire Straits, non conosce i Maneskin. Gli sono sfuggiti, nonostante il successo globale. Lo racconta a un giornalista italiano che, a dire il vero, introduce l’argomento con una domanda che (forse) considera pleonastica.

Quando la conversazione con l’artista si sposta sulle tendenze musicali odierne e sui nuovi nomi della scena a 7 note, il provetto cronista (o giornalettista?) italico gli dice «Una band c’è, però: i nostri Maneskin, dove la chitarra è ancora centrale nella loro poetica». La risposta, fra l’imbarazzato e lo sbigottito di Knopfler è da antologia: «Non li conosco. Com’è che si chiamano? Maneskin? Comunque andrò ad ascoltarli». Continua a leggere su Lacitymag.it.