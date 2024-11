La 21enne sbaraglia la concorrenza nella trasmissione “Cuochi d’Italia” condotta dallo chef Alessandro Borghese e porta a casa la vittoria

Puntata dopo puntata ha stupito tutti con i piatti tipici e la tradizione della Calabria e dopo Piemonte, Campania, Trentino Alto Adige, nell’ultima puntata Agnese Gigliotti ha sconfitto anche il Lazio portando a casa la vittoria nella competizione tra chef regionali in onda su Tv8 nel programma “Cuochi d’Italia” condotto dallo chef Alessandro Borghese. La giovane 21enne di Lamezia Terme conquista il titolo di “Miglior Cuoco Regionale d’Italia” e il premio di 10mila euro in gettoni d’oro.





Agnese, chef di un agriturismo a Nocera, dopo la vittoria in un lungo post su facebook ha ripercorso la sua avventura e lo spirito con cui ha iniziato «spinta dall'orgoglio di essere stata scelta a rappresentare la mia Calabria: terra di cui vado fiera e che spesso, purtroppo,viene sottovalutata. Avevo finalmente l'occasione di fare conoscere al resto d'Italia una Calabria che in pochi conoscono: quella del bergamotto,della liquirizia,della merendella, sapori forti e,vi assicuro,UNICI».

E conclude: «Spero,con questa vittoria, di far parlare, anche solo per oggi, di un lato positivo della Calabria. Quella dei tanti giovani che,come me, hanno a cuore questa terra e ce la mettono tutta, ognuno con i propri mezzi, a portarla in alto».