Sono queste alcune delle tracce della prima prova scritta di italiano che in Calabria vede impegnati 19.148 studenti

Un brano di Eco per l'analisi del testo, le donne al voto nel 1946 per il tema storico, il rapporto padre-figlio, l’avventura dell’uomo nello spazio e il Pil come “misura di tutto”. Sono queste alcune delle tracce della prima prova della maturità 2016 che vede impegnati complessivamente oltre 500mila studenti.



In Calabria i candidati sono 19.148 e i numeri più alti si registrano a Cosenza con 6807 “maturandi” tra interni ed esterni. Seguono le province di Reggio Calabria (5.521), Catanzaro (3.443), Crotone (1.717) e Vibo Valentia (1.660). Saranno invece 504 le commissioni esaminatrici impegnate.



Come anche negli anni scorsi, l'invio delle tracce delle prove scritte è avvenuto attraverso il plico telematico: 'buste' criptate recapitate per via informatica alle scuole. La password per decriptarlo è stata pubblicata sulla Home Page del sito del Ministero, e contemporaneamente è stata letta dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini dagli studi di Uno Mattina.