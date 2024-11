A San Lucido c'è fermento. Una delle sue figlie, Eda Marì, nome d'arte di Edda Maria Sessa, ha letteralemente stregato il pubblico del fortunato format musicale X-Factor e il giudice Mika, il cantautore e showman di origini libanesi che l'ha voluta con sé nella squadra "Over". Ma i prossimi, saranno giorni cruciali per la talentuosa 25enne calabrese, che giovedì dovrà passare anche al vaglio degli altri tre giudici del programma Sky, Emma Marrone, Manuel Agnelli e il rapper Hell Raton.

San Lucido in festa

A San Lucido, la cittadina del Tirreno cosentino gravemente colpita dal dramma della pandemia mondiale, da qualche tempo si torna a respirare aria di normalità. Il percorso artistico di Eda Marì, che l'ha vista debuttare sull'ambito palco di X-Factor ad ottobre scorso, ha riportato grande entusiasmo. E ora, qui, tutti sperano che la sua avventura continui il più possibile.

L'emozione della famiglia

Mamma Leda e papà Carlo, che incontriamo nella piazza centrale del paese, non stanno più nella pelle. Basta nominare la loro "piccola" perché si commuovano e la loro voce diventi tramante. «Le auguro di tenere sempre la testa alta, verso il sole - dice la donna -, ma di rimanere sempre i piedi per terra». Le fa eco il marito: «A me basta sapere che sia contenta di quello che sta facendo». Con loro c'è anche l'altra figlia, Gaia Rita, che alla sorella manda un grosso in bocca al lupo e un messaggio dolcissimo: «Per me sei stata e sarai sempre la numero uno».

Il supporto degli amici

In piazza ci sono anche gli amici di Edda Maria, quelli che l'hanno vista crescere e inseguire i suoi sogni, nonostante gli ostacoli e le difficoltà. «Edda può sembrare una rgazza apparentemente fragile - dice Laura Colombo - ma è fortissima». Anche Mirko Calabrese vuole dare il suo contributo: «Lei sa quanto vale e lo sappiamo anche noi - dice ai nostri microfoni -. Per noi ha già vinto, ma cerchiamo di mandarle la giusta carica per giovedì. Speriamo che vinca il migliore, speriamo che vinca Edda».

Chi è Edda Maria Sessa

Edda Maria cresce a San Lucido, dove il rumore del mare culla i suoi pensieri. È divisa tra la passione per il canto e la scuola di ballo di sua madre, dove impara la disciplina e il valore del sacrificio. Si fa strada da sola, nonostante ostacoli e difficoltà, perché quel corpo esile nasconde una forza inimmaginabile. Il percorso che la porterà a X-Factor comincia in piena pandemia. Sul palco che sognava fin da ragazzina esordisce con "Male", un brano inedito che racconta un profondo dolore interiore e mette a nudo la sua anima forte e fragile allo stesso tempo. Il pubblico accompagna con le mani quel ritmo che sembra conoscere da sempre. In tanti si riconsocono in quei versi malinconici ed Eda Marì diventa l'interprete di uno stato d'animo che le parole, da sole, a volte non riscono a descrivere. Giovedì, Edda Maria Sessa, si troverà davanti all'ennesima sfida della sua vita e anche stavolta non ha nessuna intenzione di perdere.