La sua energia ha convinto ancora una volta Skin che l’ha scelta per occupare il terzo posto nel suo gruppo delle Under Donne

Eleonora Anania, 18enne lametina, accede ai live ed entra a far parte dei 12 concorrenti della nona edizione di X Factor. La sua energia ha convinto ancora una volta Skin che l’ha scelta per occupare il terzo posto nel suo gruppo delle Under Donne insieme a Margherita, Enrica. Si passa alla fase più dura ma più emozionante: i Live di X Factor 9.

Quattro giudici (Skin, Elio, Mika e Fedez), quattro team (Under Donne, Over, Under Uomini, Gruppi) dopo tre Audizioni e due Bootcamp e le Home Visit tutto è pronto per i Live.