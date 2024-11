La Calabria della buona musica approda alla nona edizione di Xfactor ed ha il volto di due giovani concorrenti , una ragazza ed un ragazzo, che con la loro voce hanno incantato la giuria ed il pubblico, fino a passare direttamente alla fase degli Home visit.

Lei, diciotto anni, originaria di Motta Santa Lucia, un paese vicino a Lamezia Terme, si chiama Eleonora Anania. Segni particolari, viso angelico e capelli biondi con una grinta da vera rocker. La sua versione di “Sally”, senza fronzoli e gorgheggi, incanta Skin che con uno switch la vuole a tutti i costi nella sua squadra under femminile, facendo alzare dalla poltrona una concorrente che aveva già passato il turno. Un po’ sola, un po’ troglodita, così la definisce Mara Maionchi. La lametina ha grinta e potenziale vocale esplosivo.

Lui, il James Blunt nostrano, che proviene dall’Accademia “Caccini” di San Fili, ha ventitre anni ed è originario di Cosenza. Si chiama Giacomo Runco, in arte Eva. Vanta la partecipazione come cantautore alla cinquantaquattresima edizione del Festival di Castrocaro e come autore al Festival di Sanremo dello scorso anno. Il suo timbro caldo accompagnato dal suono della chitarra convince tutti i giudici: da Fedez a Mika che lo accoglie nel suo team a braccia aperte. Dice di lui, Francesco Metallo il suo maestro di musica. “è un talento naturale, un’artista fatto”.



Eleonora ed Eva, hanno ancora molta strada da fare ma il debutto ad Xfactor è andato alla grande. Chissà se uno dei due, potrà vivere l’emozione che l’anno scorso il Bronzo di Acri, Fabio Curto ha avuto con la vittoria di The Voice, e far volare alto il nome della Calabria, nel panorama musicale nazionale.

Rossana Muraca