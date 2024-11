Emma Marrone in concerto il 3 ottobre al Pala Calafiore di Reggio Calabria per l’unica data calabrese dell’Adesso tour

Partirà questo pomeriggio alle ore 16.00 la prevendita ufficiale del concerto che Emma terrà il 3 ottobre al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Si tratta del primo grande appuntamento autunnale per il 2016 della Esse Emme Musica che con l’unica data calabrese dell’ Adesso tour accontenta i numerosi fan dell’artista pugliese che attendevano una notizia simile da tempo.



La tappa di Reggio Calabria è inserita nel calendario di concerti con cui da settembre Emma porterà il suo dodicesimo Disco di platino “Adesso” (Universal Music) sul palco dei principali palasport italiani. Uscito a oltre due anni e mezzo dall’ultimo album di inediti “Schiena”, “Adesso” è una fotografia istantanea di Emma, come una polaroid la racconta per l’esatto momento che sta vivendo ora, interamente prodotto da lei insieme al produttore Luca Mattioni. Nell’album Emma è tornata ad essere autrice: la title track “Adesso (Ti voglio bene)” è stata scritta dall’artista che ha co-firmato altri due brani dell’album, “Per questo paese” e “Il paradiso non esiste”.



Oltre al co-produttore Mattioni, tante le collaborazioni presenti in “Adesso”: in primis il sound engineer vincitore di un Grammy award Matt Howe (Lauryn Hill, Phil Ramone, Riyuichi Sakamoto) che ha mixato l’album; poi autori come Giuliano Sangiorgi, Zibba, Giovanni Caccamo, Alessandra Flora, Amara, Cheope, Giuseppe Anastasi, Ermal Meta, Diego Mancino, Dario Faini, Matteo Buzzanca, Alessandra Naskà Merola, Nicco e Carlo Verrienti, Giulia Anania, Marta Venturini.



I biglietti per il concerto di Emma di lunedì 3 ottobre a Reggio Calabria saranno in vendita in tutti i Ticket Service point della Calabria, suddivisi in tre settori, ai seguenti prezzi: tribuna alta centrale numerata 52,00 euro; tribuna alta laterale numerata 43,00 euro; parterre in piedi 38,00 euro.