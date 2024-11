Una serata indimenticabile! Due ore di musica d'autore, quelle che ha regalato Gianni Morandi al pubblico presente ieri sera al porto turistico di Le Castella, per la terza tappa della Kermesse estiva, "Ti porto a Le Castella Festival 2023", organizzata dall'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto. L'unica tappa calabrese del Go Gianni Go ha richiamato sulla costa jonica fan e appassionati provenienti anche da fuori regione.

Il cantante bolognese ha incantato il pubblico con una scaletta che ha spaziato dai suoi più grandi successi: "In ginocchio da te", "Occhi di ragazza", "Scende la pioggia", "Canzoni stonate", "Non son degno di te" fino ai brani contenuti nel suo ultimo album "Evviva", "L’allegria" e "Apri tutte le porte". Quest’ultimo pezzo scritto da Jovanotti con cui si è classificato terzo a Sanremo nel 2022. Amato da più generazioni Morandi è attivissimo sui social e grazie al successo come ospite d'onore in molte tappe dell'ultimo Jova Beach Party, è apprezzato anche dai più giovani.

L’artista, accompagnato da una band affiatata di dodici elementi, ha regalato una serata ricca di emozioni ricordando durante il concerto i cantanti calabresi Mino Reitano e Rino Gaetano, e omaggiando Lucio Dalla con i brani "Caruso" e "Futura".

Sul brano "Fatti mandare dalla mamma" ha raccontato durante la presentazione che Dio quando lo chiamerà, le televisioni italiane accompagneranno le immagini con questo brano. Ha fatto ridere il pubblico quando ha preso le compresse della memoria e del colesterolo. Momenti di ilarità accompagnati da ironia.

Prima del concerto al cantante bolognese è stata consegnata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato la Colonna d'Oro, alla presenza del sindaco Maria Grazia Vittimberga. La kermesse a Le Castella prosegue stasera con le Teenage Dream e domani con lo spettacolo di Maurizio Casagrande.