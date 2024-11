Il sociologo Marziale: «Ho inghiottito bocconi amari quando ho visto la politica commuoversi per la presentazione a Los Angeles nella stessa misura in cui se ne frega dei bambini che quel film rappresenta»

«A ‘Ciambra’ ha bisogno di ben altre attenzioni che l'Oscar del Cinema». E’ quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, che da tempo aveva richiamato l’attenzione pubblica e delle istituzioni sullo stato di abbandono e di degrado in cui versa quella contrada di Gioia Tauro.

«Segnalazioni – ricorda Marziale – che hanno portato lo Stato a iniziare ad occuparsi di quel quartiere dove vivono centinaia di bambini in condizioni disumane. Qualcosa, grazie al prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, si è mosso, ma il da farsi è tanto, perché troppo è stato il tempo di abbandono. Ma, se devo essere onesto, senza entrare nel merito del valore cinematografico del film di Jonas Carpignano, sarebbe stato terribile assistere alla glorificazione del film a Los Angeles, nel mentre per i bambini continua il calvario». Marziale termina: «Ho inghiottito anche bocconi amari quando ho visto la politica commuoversi per ‘A Ciambra’ a Los Angeles nella stessa misura in cui se ne frega dei bambini che quel film rappresenta. La sorte ogni tanto rende giustizia».