L’evento, in programma il 25 settembre, sarà presentato domani nella sala consiliare del Comune di Pianopoli

Continua l’attività della Esse Emme Musica di Maurizio Senese che, dopo i successi registrati con la Summer Arena Soverato e Settembre al Parco di Catanzaro, presenta un nuovo grande appuntamento con la musica italiana.

E’ infatti in programma per domenica 25 settembre il concerto di Giusy Ferreri nello stadio “Pino Catania” di Pianopoli a conclusione delle celebrazioni per la Madonna Addolorata. Il tour della vincitrice della I edizione di X Factor prende il nome dal suo ultimo album “Hits”, che ripropone i più grandi successi del passato e le nuove produzioni.

L’evento sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 21 settembre alle ore 10.30 presso la sala consiliare del Comune di Pianopoli. Parteciperanno il primo cittadino Gianluca Cuda e il promoter Maurizio Senese.