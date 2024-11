Chiusura positiva per la kermesse a Capo Vaticano. Il bilancio dei promotori: 1.500 i partecipanti

Durante la conferenza stampa di chiusura di “Estate a casa Berto” a Capo Vaticano, gli organizzatori e ideatori sin dal 2015 , Jo Lattari, Marco Mottolese e la figlia di Giuseppe Berto, Antonia hanno selezionato alcuni dati per dare una idea di come sia cresciuto l’evento nei tre anni di vita. Ma, allo stesso tempo, hanno dimostrato preoccupazione per il futuro. “ 1.500 i partecipanti nelle 7 serate nel giardino di casa Berto –ha detto Marco Mottolese- partecipanti che hanno privilegiato la formula del biglietto “giornaliero”.

I numeri dell’iniziativa a Casa Berto

Purtroppo il giardino ha difficoltà a superare le 100 unità per cui si parla di circa 200 presenze giornaliere , nel mix tra musica, letteratura e giornalismo. Peccato che persino il Comune di Ricadi faccia fatica a stare dietro al boom di “casa Berto” con fornitura parziali di sedie “pubbliche” necessarie per accogliere tutti. 15 i “nomi” che hanno aderito all’evento e che nel nome di Giuseppe Berto scelgono Capo Vaticano quale luogo dove intervenire per pura passione per lo scrittore e per il luogo.

Gli ospiti della kermesse a Capo Vaticano

Tre tra i principali giornalisti italiani, Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Pietrangelo Buttafuoco hanno partecipato ad intense discussioni con il pubblico che difficilmente può incontrare in questo angolo del sud della Calabria nomi così interessanti. Fabio Mollo, regista di punta nazionale e calabrese di origine, ha fatto arrivare sino a casa Berto due tra i registi più apprezzati del momento, Piero Messina e Francesco Patierno e ogni proiezione è stata seguita con estremo interesse sino ad aprire subito dopo la fine del film un cineforum di grande interesse che ha rivelato un Fabio Mollo conduttore finissimo nonché “animale da discussione notturna”. L’attrice Iaia Forte si è concessa ad un pubblico attento ed emozionato leggendo Elso Mortante mentre Danilo Chirico, scrittore e uomo impegnato politicamente, di Reggio Calabria, ha stimolato un team di discussione molto preparato per un momento che è andato ben oltre la presentazione del suo ultimo libro “chiaroscuro”.

!banner!

I musicisti hanno scaldato il cuore della platea: dai Cumededè, capitanati da Checco Pallone a Massimo Garritano, le cui chitarre sembrano nate per vibrare a Capo Vaticano e Sasà Calabrese, che sposa il Pollino con l’Aspromonte in una ideale ricongiunzione geografica tutta calabrese. “E’ molto bello vedere artisti di diverse tipologie trovarsi sul medesimo palco,anzi a volte cedersi il passo a vicenda e poi cenare insieme; è l’agora di stampo greco che avremmo sempre desiderato” ha dichiarato Jo Lattari, attrice, che organizza con amore per Giuseppe Berto, da tre anni, nella sua stessa terra di origine, un evento ormai unico.

"Pochi contributi da privati o enti pubblici"

Secondo gli organizzatori, erò, un neo c’è: i contributi , modestissimi, da privati e dal pubblico, fanno sì che ogni anno l’evento produca piccole perdite. Piccole, ma ingiuste, considerando inoltre il volontariato di tutti coloro che ci lavorano. Per questa ragione, Antonia Berto, si è riservata di far conoscere le date della quarta edizione più avanti, incerta anche lei se proseguire o meno in questa bella ma troppo complessa avventura. L’associazione casa Berto si dedicherà nei prossimi tempi a studiare le mosse future; “sarebbe un peccato interrompere l’evento, per il territorio, per la memoria di Giuseppe Berto e anche per la Calabria. Vedremo nei prossimi tempi cosa accadrà”, ha detto Antonia Berto.