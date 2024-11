È Nemo, rappresentante della Svizzera, a vincere l'Eurovision Song Contest 2024 con il brano The Code. Per l'Italia resta un po' di delusione per la mancata di vittoria di Angelina Mango con il brano La Noia ma anche la gioia per la grande prova di un'artista che ha sfruttato al meglio il palco svedese del festival europeo della musica.

Bella, brava e spigliata. Angelina sul palco dell’Eurovision di Malmoe ha spaccato. Bella la canzone, bella la coreografia, grande voce. A differenza di tanti altri suoi colleghi non ha avuto bisogno di trovate coreografiche speciali per brillare. Con la potenza della voce cristallina ereditata da papà Pino Mango, ha interpretato una cumbia della noia che sembra fatta apposta per far ballare tutta l’Europa.

Quello di quest'anno è stato un bel festival, con almeno una decina di canzoni capaci di contendersi la vittoria finale. L'esibizione di Angelina è stata accolta dall'ovazione della Malmoe Arena. Outfit nero brillante ed energia da vendere, la vincitrice di Sanremo è salita sul palco accompagnata dalle sue cinque ballerine.