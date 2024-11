Tutto pronto per l’Estate rosarnese 2019. Come ogni anno, grazie alla collaborazione delle associazioni cittadine, è stato stilato un cartellone estivo con una serie di eventi, volti a intrattenere i cittadini, di tutte le fasce di età, durante le serate di agosto e di settembre. Tra gli avvenimenti previsti non mancheranno gli appuntamenti divenuti oramai tradizionali dell’estate rosarnese, come il Cinema sotto le stelle, il Raduno dei giganti, Bici sotto le stelle, La festa della birra e la Sagra dei sapori Medmei.

Attenzione particolare è stata dedicata ai più piccoli, avrà infatti luogo la II Edizione de “L’Isola che c’è – Festival del Bambino”, ed all’arte, con l’estemporanea di pittura e con il Festival della rigenerazione urbana.

Oltre al Gran galà della moda che si è tenuto nei giorni scorsi, ci saranno inoltre tante altre novità quali la Sagra rosarnisa, ed una serie di spettacoli musicali.

«Grazie alla collaborazione di molte associazioni cittadine - dichiara il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà - , che si spendono quotidianamente per il bene comune, il calendario estivo 2019 è ricco e variegato di tanti appuntamenti imperdibili, che animeranno l’estate della nostra Città, buona estate a tutti».