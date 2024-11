Nella nostra agenda, i principali appuntamenti da nord a sud della Calabria

Se dovessimo fare un viaggio immaginario nella punta dello stivale per il weekend, passando per le città più importanti, si presenterebbe pullulante d’eventi: dai concerti alla letteratura, dal teatro ai festival. Ecco i principali

Cosenza

Teatro - Nella Città dei Bruzi, domani 18 novembre l’esordio della stagione dello storico Rendano “L’AltroTeatro” con il grande balletto dell’Astra Roma Ballet, storica compagnia di danza fondata e diretta dall’étoile Diana Ferrara. Lo spettacolo “Il Flauto Magico” s’ispira alla celebre opera di Mozart su libretto di Schikaneder. Tra piume, stracci colorati e incantevoli foreste, la pièce è il racconto danzato dell’entusiasmante e contrastata storia d’amore tra il principe eroe Tamino e la principessa Pamina.

Rende

Letteratura - Nel borgo medievale del centro storico il Castello Normanno ospiterà, da oggi fino a domenica, il Rende Book Festival (qui il programma), la prima fiera del libro organizzata da Co.Re.. Una tre giorni in cui il Castello, già intriso d’arte grazie al Museo d’Arte Contemporanea Bilotti, sarà scena di workshop, presentazioni di libri, live music e degustazioni.

Lamezia Terme

Cinema - Ultimi giorni al Teatro Grandinetti per il Lamezia Film Festival, edizione numero 4 che si concluderà domani. Dopo aver accolto la bellissima Valentina Lodovini, al LFF cresce l’attesa per l’evento di chiusura con il regista newyorkese Abel Ferrera insieme a Donatella Finocchiaro e Vinicio Capossela, ospite a sorpresa di quest’anno (qui il programma completo).

Catanzaro

Musica - Mancano poche ore all’atteso concerto alla “luce di un focolaio”, quello di Vinicio Capossela al Teatro Politeama di Catanzaro. Seconda tappa del tour nei teatri “Ombre nell’Inverno” che chiude il Festival D’Autunno diretto dalla Santacroce (leggi l'articolo per approfondire).

Reggio

Arte - Al Castello Aragonese di Reggio Calabria (torre sud II livello) fino al 30 novembre l’imperdibile mostra di Marcello Séstito “I Guardiani dell’Orizzonte – Antropometrie e Corpi Misurati” a cura dell’associazione “Il Saccente”. Una carriera trentennale quella dell’artista di fama internazionale, docente presso il dipartimento d’arte dell’ateneo reggino, che vanta numerose collaborazioni tra cui quelle con gli architetti Zaha Hadid e Franco Purini. L’antropometrismo è il centro della sua ricerca e artistica e scientifica da anni, che, secondo l‘artista, nell’architettura odierna è andata perduta. Secondo Protagora l'uomo è la misura di tutte le cose e Sèstito parte proprio da qui: le opere in esposizione raffigurano il corpo umano stilizzato e sagomato.

Melicucco (RC)

Musica - Domani, 18 novembre, per “Autunno in jazz”, la rassegna ideata dall’associazione il Jazz di Polistena, il concerto del duo Duck Baker – Eric Lugosch. Sul palco dell’Auditorium Caca Canonica i chitarristi jazz americani con il loro particolare repertorio che abbraccia l’intera storia della musica dal ragtime attraverso lo swing fino ai grandi moderni come Thelonious Monk e Herbie Nichols e alla libera improvvisazione.