A pochi mesi di distanza dalle suggestioni elettroniche, tra kosmische musik e chillout, del progetto “Gemini 4”, l’eclettico Hugo Race, musicista e produttore discografico, rispolvera i suoi Fatalists (Francesco Giampaoli e Diego Sapignoli, la sezione ritmica dei Saci Cuori) per il tour a supporto del suo ultimo lavoro “Taken By The Dream”, recuperando in parte quel blues errante e cavernoso, avulso da qualsiasi classificazione ma sempre aperto a nuove contaminazioni, che è un po’ il fil rouge di tutta la sua carriera. Un tour che partirà dalla Calabria e farà tappa anche al Frantoio delle Idee di Cinquefrondi, ormai punto di riferimento assoluto della scena underground calabrese.



Il tour dell’ex Bad Seeds è stato presentato lunedì nel corso di una conferenza stampa al Frantoio in cui i due co-direttori artistici, Alberto Conia e Vincenzo Tropepe, hanno illustrato i momenti più significativi del percorso multiforme di Hugo Race, al suo ritorno in Calabria - e i dettagli di un altro evento di spessore internazionale, organizzato in collaborazione con la Cheap Thrills Booking Agency dello stesso Tropepe e con la Asprobiker Sound Project di Giulio Bellini, partner ufficiale dell’evento, progetto nato dall’idea di coniugare turismo, musica e il mondo biker.



Il live di Race con i Fatalists, primo di una lunga serie di iniziative al Frantoio, avrà inizio alle 22.