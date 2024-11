Il giovane cantante calabrese sta conquistando tutti con le sue performance a ‘The Voice of Italy’

Acri (CS) - Fabio Curto, 27 anni, da Acri in provincia di Cosenza a “The Voice of Italy”. Ha conquistato tutti e quattro i giudici al momento delle selezioni ed ora sta convincendo sempre più Roby e Francesco Facchinetti. Fabio, infatti, al momento della scelta, non ha avuto dubbi ed ha deciso di far parte del “Team Fach”. Anche se vive a Bologna per frequentare l’università, tutta la città di Acri e la Calabria, segue le sue performance con il fiato sospeso.