Il calabrese Fabio Curto ha conquistato i giudici e il pubblico a casa ottenendo così il tanto ambito posto nella finale di The Voice of Italy

Il calabrese Fabio Curto ha conquistato la finale di The Voice of Italy. Le sue performances hanno conquistato i giudici e il pubblico a casa. Il team Facchinetti ha premiato il giovane di Acri (CS) con 60 punti mentre Sarah Jane Olog con 40 punti. Anche il pubblico a casa ha apprezzato le esibizioni di Fabio e la vittoria è stata netta, Fabio ha ottenuto 143 punti contro i 57 della sua rivale.

Impeccabile l’interpretazione della canzone “Emozioni” che ha commosso anche Roby Facchinetti. Così come il suo inedito "L'ultimo esame", che racconta la sua vita di artista di strada tra le piazze di Bologna. Fabio è ora proiettato verso la finale e con lui tutta la Calabria