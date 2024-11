Il calabrese di Acri, in provincia di Cosenza, si è aggiudicato la vittoria a ‘The Voice of Italy’ e il contratto con la Universal Music

Il calabrese Fabio Curto ha vinto ‘The Voice of Italy’ e si aggiudica il contratto con la Universal Music. Il ventisettenne di Acri, in provincia di Cosenza è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di "The Voice of Italy", dopo una sfida finale contro Roberta Carrese del teampelù. Curto si è aggiudicato la vittoria con ben il 72,1% dei voti ottenuti con il televoto. I finalisti in gara erano quattro. Al quarto posto Thomas Cheval del team Noemi, terza classificata Carola Campagna del team J-Ax, seconda posizione per Roberta Carrese del team Pelù mentre il primo classificato è stato il cantante di Acri, soprannominato da Pelù 'Bronzo di Riace'.

Alcuni ospiti hanno partecipato alla serata. Ariana Grande ha cantato con i finalisti le sue "Problem", "Break Free" e "Love Me Harder" e ha presentato il suo nuovo singolo "One Last Time". Il trio Years & Years ha cantato "King" e infine Tiziano Ferro ha cantato con i finalisti un medley di "Ti scatterò una foto" e "Rosso relativo”.