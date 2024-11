Tutto pronto per la magica notte di Temptation’s Gallery che vedrà la partecipazione di Anna Falchi e di Riccardo Scamarcio

Fervono i preparativi per la magica notte che oggi, domenica 22 settembre, si vivrà nella splendida cornice dei giardini di Temptation’s Gallery a Palmi. Il "Fashion show 2020 – Un matrimonio da favola", rappresenta l’appuntamento clou per chi ancora crede nei valori di una storia d’amore che deve essere incastonata nel ricordo di momenti unici ed irripetibili.

Per l’occasione, in passerella le nuove collezioni dei brand più importanti al mondo: Pronovias e Nicole con le creazioni più significative delle maison, che attraverso design moderni ed eleganti offriranno momenti di magia che rimarranno impressi nella memoria di chi avrà la fortuna di esserci.

Emozioni e sorprese al Fashion Show2020 anche con gli ospiti d’eccezione: la bellissima e affascinante Anna Falchi e l’attore produttore cinematografico, Riccardo Scamarcio. Condotto da Marco Renzi, l’evento sarà trasmesso in diretta sul circuito Calabria e Sicilia, in streaming in tutto il mondo sul sito www.misposotv.it e su tutti i canali social. Alla serata saranno presenti anche molti volti noti dello spettacolo oltre a wedding planner, fashion bloggers e influencers nazionali.