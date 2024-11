Italo Palermo e Simona Tripodi, nel corso dell'ultima puntata di Zigo Zago (clicca qui per rivederla), l'appuntamento quotidiano di LaC Tv dalla postazione all'aeroporto di Lamezia, hanno avuto il piacere di ospitare Federica Fuduli e Valentina Purita, direttrici della scuola di danza asd New generation dance in provincia di Vibo. Le due hanno condiviso la loro esperienza e il loro amore per la danza. Questo incontro, dedicato anche alla crescita personale delle ballerine, narra di passione, dedizione e fonte d'ispirazione.

Iniziato all'età di cinque anni, il loro percorso nella danza è stato un viaggio di crescita personale e sociale. Entrambe hanno una laurea magistrale in scienze motorie e combinano la loro passione artistica con una solida preparazione tecnica. «Danza è vita» dice Federica, e Valentina annuisce, confermando che la loro avventura è iniziata all'età di cinque anni. «Per me, la danza è stata anche una questione sociale. Essendo figlia unica, avevo qualche difficoltà a relazionarmi con gli altri bambini. La danza è stata la mia via d'uscita», spiega Valentina.