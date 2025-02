Ieri sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro ad Annamaria Berrinzaghi, meglio conosciuta come Tatiana, la mamma di Fedez. Intercettata a Sanremo 2025, l’inviato del tg satirico le ha posto domande scomode sul momento turbolento che sta travolgendo il figlio: il divorzio, le frequentazioni poco rassicuranti (come l’amicizia con Luca Lucci, capo ultrà del Milan arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”) e le voci insistenti su una presunta amante.

Tatiana non si è tirata indietro e ha risposto con il suo stile diretto: «Tutti santi siamo diventati… Non sono preoccupata, sono una mamma strana. Io sono una mamma stronza».

Il momento clou è arrivato quando Staffelli le ha chiesto se immagina un secondo matrimonio per Fedez. La risposta è stata sorprendente: «Prima o poi lo spero per lui, d’altronde è un ragazzo giovane. Fallo divertire».

La mamma del rapper non si è scomposta nemmeno di fronte alle insinuazioni più spinose. Le sue dichiarazioni, a metà tra il serio e il faceto, hanno ribadito il suo ruolo di mamma decisamente fuori dagli schemi.

Sarà davvero tempo di voltare pagina per Fedez? Una cosa è certa: con una mamma come Tatiana al suo fianco, c’è poco spazio per le ipocrisie. E, forse, anche per qualche matrimonio bis.