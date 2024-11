Tempo di vacanze, tempo di relax e divertimento. Ufficialmente da oggi, per molti, iniziano finalmente le ferie, ma per chi le ha già esaurite, o le aspetta, non rimane che restare in loco e godersi anche gli spettacoli pubblici tra Crotone e provincia.

Questa sera a Strongoli, in piazza del Popolo, si torna a cantare con i Ricchi e Poveri: da “Che sarà” a “Sarà perchè ti amo”, fino a “Se mi innamoro”, un concerto in pieno stile italiano, con alcuni “ever-green” conosciuti da tutti.



A Cirò, invece, ritorna per il quarto anno la Festa dell'emigrante, un omaggio alla tradizione dedicato a tutti coloro che vivono lontani dalla propria terra e che ci fanno ritorno in occasione delle vacanze estive: a fare da contorno non mancheranno i balli e le pietanze tipiche del territorio.

A Cutro andrà in scena, sempre questa sera, il musical “Pinocchio” a cura dell'associazione teatrale Rocca Ferdinandea: in piazza Giò Leonardo di Bona ritorna un intramontabile classico per grandi e piccini, dalla penna di Carlo Collodi, i testi di Pierluigi Ronchetti e Saverio Marconi, e le musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti dei Pooh.

Questa sera a Crotone, alla discoteca Blue Bay, ci sarà il dj set di Emanuele Inglese: dalle consolle più importanti a livello nazionale, arriva in Calabria uno dei dj più noti di Roma e dello storico party “M20 Diabolika”.

Il giorno di Ferragosto si chiude la festa della Madonna della Scala a Belvedere Spinello, con la tradizionale processione per il paese della copia della statua di Maria, poiché come tradizione vuole che la Vergine si sia pietrificata su un tronco di gelso quindi considerata intoccabile ed inamovibile; di contorno, ovviamente, non mancheranno momenti di intrattenimento.

A Cotronei, domani sera, ritorna per la seconda edizione il “Palumbo Sila Taranta Festival”, con il concerto di Emilio Spataro: un momento dove la danza e i suoni tradizionali faranno da padroni nella splendida location della Sila crotonese.

A Crotone, in piazza Marinai d'Italia, è previsto il concerto live del cantautore pitagorico Vittorio Rocca: ritorna sul palco un artista dallo stile inconfondibile che con i suoi brani farà sicuramente divertire il pubblico.