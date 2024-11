E’ un Ron emozionato e nostalgico quello che sale sul paco del Teatro Politeama di Catanzaro per la sua tappa del tour inserita nel cartellone degli eventi del Festival d’Autunno ideato ed organizzato da Tonia Santacroce. Il tour, come il recente album, è dedicato al suo amico mai dimenticato e con il quale ha vissuto gli anni più entusiasmanti della sua vita e della sua carriera. Si intitola "Lucio!", con un punto esclamativo finale che la dice tutta sulle emozioni che il cantautore vuole trasmettere nel suo ricordo. E nell’interpretare i brani di Lucio Dalla, Ron lo fa con estrema delicatezza ed eleganza. Si parte con “Almeno pensami”, inedito che ha presentato nel 2018 al Festival di Sanremo e la famosa canzone 4 marzo 1943. E poi, una successione di brani che hanno fatto la storia: "Il cielo","Tu non mi basti mai", "Anna e Marco" ed ancora, "Piazza grande", "Attenti al lupo".

Nella band, un pianista catanzarese

Sul palcoscenico con Ron, nella sua band sin dall’inizio del tour, un pianista catanzarese molto conosciuto nel panorama musicale, Giuseppe Tassoni salutato con grande affetto dai suoi concittadini alla fine del concerto.

Prossimo concerto

Prossimo appuntamento con la musica del Festival d’Autunno, il 31 ottobre con Cristiano De Andrè che rileggerà il lavoro di suo padre dando ampio spazio ai brani più famosi.