Ancora un red carpet per lo stilista Anton Giulio Grande che questa volta ha fatto sfilare le sue creazioni al Festival del Cinema di Roma, in occasione della premiere del film di Carlo Verdone ‘ Vita da Carlo’ nell’Auditorium Parco della musica.

Due le top model ad accompagnarlo: Inna e Denisa che indossavano due superbe creazioni della sua ultima e inedita collezione di Alta Moda autunno- inverno 2021/2022 . Splendide valchirie, look da guerriere amazzoni , create per l’occasione in esclusiva dal maestro dell’hair e del make up Paolo di Pofi, che traevano ispirazione, dichiara Grande, ai provocatori anni Settanta, che inneggiavano alla libertà e alla rottura degli schemi , gli anni delle esclusive frequentazioni dello studio 54 di New York , frequentato da Andy Wharol e da star come David Bowie e Amanda Lear.

«Proprio a queste due trasgressive icone - afferma una nota - Grande ispira i looks delle sue ultime creazioni, composte da tute iper ricamate, sexy e trasparenti in pizzo nero, coperte da appariscenti mantelli in ottomano glitterato con strascico , completamente bordati di rouches di duchesse bordeaux e piume di struzzo nero, il tutto accessoriato da splendidi ed esclusivi gioielli della maison “I Gioielli della corona” tempestati da 50 carati di diamanti purissimi e 15 carati di smeraldi colombiani».