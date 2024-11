Non basta la pandemia a fermare una kermesse, giunta ormai alla sua tredicesima edizione, che ha ormai consolidato la sua importanza e ha messo radici ovunque grazie alla partecipazione di musicisti provenienti da ogni parte del mondo. Anche quest'anno il Festival internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa, la piccola comunità alle porte di Cosenza, ha dato spettacolo per lunghe settimane, mandando in scena esibizioni e concerti musicali di diversi generi. L'evento è stato fortemente voluto dal sindaco, l'avvocato Gregorio Iannotta, e dalla sua squadra, che già al momento del loro insediamento, avvenuto nel 2017, hanno investito su un evento culturale di grande pregio, altrimenti destinato all'oblio.

Il concorso

Durante il Festival internazionale della Fisarmonica, si è tenuto anche lo storico concorso musicale. A causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, quest'anno la formula di selezione è stata ibrida, sia in presenza che on line. Le audizioni si sono tenute nel suggestivo Palazzo Miceli. Il concorso vanta prestigiosi giurati e la partecipazione di oltre cento concorrenti provenienti da ben quindici Paesi esteri.

La serata finale

La serata conclusiva della XVII edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica San Vincenzo La Costa si terrà questa sera, 7 agosto, alla presenza di una madrina d'eccezione: l'attrice e cantante Serena Autieri. «È il giorno più importante», si legge sulla pagina Facebook dedicata all'evento, che avrà inizio in Piazza Municipio a partire dalle 21.30.