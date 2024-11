Giovanni Manoccio, delegato per l’emigrazione della Regione Calabria, mostra l’opera dell’artista Francesco Senise, lanciando una provocazione al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in apertura della conferenza stampa di presentazione del Festival delle Migrazioni, promosso dall’associazione Don Vincenzo Matrangolo, in programma dal 23 al 26 agosto ad Acquaformosa.

Contrari ai respingimenti

Manoccio invita il rappresentante del Viminale a prendervi parte, lanciandogli il guanto di sfida: «Chi si avventura nelle acque del Mediterraneo a bordo delle carrette del mare, non va in crociera – dice – Né i migranti morti a Foggia sono giunti in Italia per fare la pacchia». Ecco l’intervista integrale

Qui nessuno è straniero

Qui nessuno è straniero è lo slogan della kermesse, alla quale parteciperanno, nella giornata inaugurale, anche i rappresentanti di Sos Mediterranée e di Open Arms per un dibattito sul ruolo delle Ong, anche alla luce degli ultimi respingimenti in mare. Tra gli appuntamenti anche un concerto di Eugenio Finardi, le cene etniche, i laboratori musicali e la consegna del premio Acquaformosa che accoglie.