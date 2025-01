I bookmaker non hanno dubbi: le due artiste con “Skyfall” sono le grandi favorite per la puntata speciale del venerdì. Massimo Ranieri, Achille Lauro ed Elodie provano a inseguire ma il distacco è netto

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025 e con l’avvicinarsi della settimana più attesa della musica italiana si infiammano i pronostici sulla serata del venerdì, quella delle cover. Un appuntamento che negli anni ha assunto un peso sempre maggiore, diventando un vero e proprio evento nell’evento, dove gli artisti si cimentano in brani iconici della musica italiana e internazionale, spesso con collaborazioni sorprendenti. Stavolta, a guardare le quote dei bookmaker, non sembra esserci molta incertezza su chi sia la favorita assoluta: Giorgia domina le previsioni e parte con un vantaggio netto su tutti gli altri concorrenti.

La cantautrice romana, affiancata da Annalisa, ha scelto di portare sul palco una versione di Skyfall, la ballata di Adele che nel 2013 ha conquistato un Premio Oscar come miglior canzone originale. Una scelta potente, che mette in risalto proprio le qualità vocali di Giorgia, la cui estensione e tecnica la rendono una delle voci più raffinate della scena musicale italiana. I numeri parlano chiaro: i principali siti di scommesse, da Snai a Goldbet, quotano la sua vittoria nella serata delle cover a 2,75, un valore che la colloca ben al di sopra di qualsiasi altro concorrente. Se i bookmaker raramente si sbilanciano con margini così netti, significa che la loro previsione si basa su una reale percezione della forza dell’artista in gara.

Alle sue spalle, il podio virtuale vede nomi altrettanto importanti, anche se con un distacco evidente. Massimo Ranieri, insieme ai Neri per Caso, si posiziona al secondo posto con una quota 5,50, proponendo un omaggio a Pino Daniele con una reinterpretazione di Quando. Un pezzo intriso di nostalgia e carico di significato, che potrebbe conquistare una fetta di pubblico più tradizionale, ma che, sulla carta, sembra avere meno impatto rispetto alla prova vocale che si apprestano a offrire Giorgia e Annalisa.

Al terzo posto nelle previsioni si collocano tre performance molto diverse tra loro, tutte quotate a 6,50. Achille Lauro ed Elodie, che hanno deciso di omaggiare Roma con un medley che include A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè; Rocco Hunt e Clementino, con un altro tributo a Pino Daniele attraverso Yes, I Know My Way; e infine Irama e Arisa, che proporranno Say Something, il brano di A Great Big World e Christina Aguilera. Tre esibizioni con un potenziale alto, ma che sembrano avere meno margini di vittoria rispetto al binomio Giorgia-Annalisa.

Se ci sono duetti destinati a giocarsi il podio, ce ne sono altri che, secondo i bookmaker, difficilmente riusciranno a emergere. Tra le coppie meno quotate spiccano Fedez e Marco Masini, che si esibiranno su Bella stronza, un brano che potrebbe avere grande impatto emotivo ma che non sembra convincere del tutto gli analisti: la loro quota è 33,00, un numero che riflette una certa sfiducia sulle possibilità di successo. Ancora più in basso nella lista dei favoriti troviamo l’accoppiata più improbabile della serata: Lucio Corsi e Topo Gigio, che canteranno Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno. La loro quota, 41,00, lascia intendere che l’esibizione potrebbe essere più un momento di intrattenimento che un reale candidato alla vittoria.

Il predominio di Giorgia nelle previsioni sulla serata delle cover si riflette anche nelle scommesse sulla vittoria finale del Festival. Al momento, la cantante guida le classifiche dei bookmaker con una quota di 3,65, distanziando il giovane Olly, fermo a 5,75. Più staccati, ma comunque competitivi, ci sono Achille Lauro a 6,75 e Irama a 8,00. Un dato interessante, che dimostra come la partecipazione alla serata del venerdì possa influenzare anche il risultato finale del Festival.

Sanremo, però, ci ha abituati a colpi di scena, ribaltoni e verdetti inattesi. Se sulla carta Giorgia sembra avere già la vittoria in tasca, la serata delle cover potrebbe riservare sorprese impreviste, complice l’impatto emotivo delle performance dal vivo e il voto del pubblico, che potrebbe cambiare le sorti della competizione. La vera certezza è che il venerdì del Festival si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi e discussi, capace di riportare alla ribalta brani che hanno segnato intere generazioni e, allo stesso tempo, di spostare gli equilibri della gara principale. E in questa corsa tra passato e presente, il talento di Giorgia sembra già brillare più di tutti.

Le esibizioni da tenere d’occhio:

Se la vetta sembra già occupata, subito dietro troviamo un quintetto di duetti quotati 7,50, tutti con un grande potenziale:

Massimo Ranieri e i Neri per Caso con Quando di Pino Daniele

e i con Quando di Rocco Hunt e Clementino con Yes, I Know My Way di Pino Daniele

e con Yes, I Know My Way di Irama e Arisa con Say Something di A Great Big World & Christina Aguilera

e con Say Something di Elodie e Achille Lauro con un medley tra A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè

e con un medley tra A mano a mano di e Folle città di Emis Killa, Lazza e Laura Marzadori con 100 Messaggi di Lazza (prima del ritiro di quest’ultimo a causa delle vicende giudiziarie)

Un mix di nostalgia e sperimentazione, tra evergreen della musica italiana e successi internazionali, che potrebbero mettere in difficoltà la coppia di Giorgia e Annalisa.

Le scommesse azzardate: chi può stupire e chi no

Più si scende nella lista, più le quote si alzano, segnale che i bookmaker danno meno fiducia a certe esibizioni. Tra i duetti considerati meno probabili per la vittoria ci sono:

Fedez e Marco Masini con Bella stronza (16,00)

con Bella stronza (16,00) Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band (Il pescatore di Fabrizio De André, 16,00)

e la Wedding and Funeral Band (Il pescatore di Fabrizio De André, 16,00) Brunori SAS con Riccardo Senigallia e Dimartino (L’anno che verrà di Lucio Dalla, 20,00)

con e (L’anno che verrà di Lucio Dalla, 20,00) The Kolors e Sal Da Vinci con Rossetto e caffè (25,00)

e con Rossetto e caffè (25,00) Bresh e Cristiano De André con Crêuza de mä (25,00)

Una sorpresa potrebbe arrivare da Fedez e Masini, la cui esibizione su Bella stronza promette di essere esplosiva, sia per il pezzo iconico sia per la curiosità intorno alla partecipazione del rapper.

I "non pervenuti": le esibizioni con meno chance di vittoria

Per alcuni duetti, invece, la situazione è tutt’altro che promettente. Tra gli artisti dati quasi per spacciati troviamo: